Por iG

Publicado 27/12/2020 16:40 | Atualizado 27/12/2020 16:41

A advogada Renata Bebianno, viúva de Gustavo Bebianno, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), foi ouvida por investigadores do Ministério Público e da Polícia Federal que apuram o suposto esquema de disparos de WhatsApp na campanha de 2018. Em seu depoimento, Renata disse ter destruído o último celular do seu marido. Bebianno era tido como um dos homens de confiança de Bolsonaro, antes da sua demissão que ajudou a resultar no racha do PSL.

As informações são da coluna Painel da Folha de S.Paulo. Renata disse que não realizou pesquisas no celular do marido, mas, segundo a coluna, não convenceu os investigadores. O ministro foi alvo de ameaças antes de morrer e era tido como um pilar central para compreender os possíveis crimes que a campanha de Jair Bolsonaro tenha cometido.

Bebiano foi demitido no auge da polêmica do "laranjal do PSL" - que se desdobrou em uma investigação sobre sobre o esquema de candidaturas falsas do partido - após ser desmentido e ter atritos com Carlos Bolsonaro (Republicanos).