Presidente Jair Bolsonaro AFP

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 13:47 | Atualizado 27/12/2020 16:57

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro viaja nesta segunda (28) para o Guarujá, no litoral paulista, onde irá passar o feriado de Ano Novo. A programação inicial prevê que o Presidente deve retornar para Brasília no próximo dia 4 de janeiro.

Desde que se tornou presidente da República, Bolsonaro utiliza a instalação militar do Forte dos Andradas, no Guarujá, para períodos de descanso.

Em janeiro, Bolsonaro passou um período na cidade com a filha caçula, Laura.

No feriado de Nossa Senhora Aparecida, o presidente passeou pela praia do Guaiúba. No local, cumprimentou apoiadores e fez dezenas de fotos com banhistas, sem máscara de proteção, contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Durante o feriado de Finados, andou de moto na proximidade do Forte das Andradas, tomou café em uma padaria e fez fotos com moradores, também sem a utilização de máscara.