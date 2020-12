Por iG

Publicado 27/12/2020 17:33 | Atualizado 27/12/2020 17:41

Neste sábado, dia 26, a ex-presidente Dilma Rousseff lamentou em sua conta oficial no Twitter s feminicídios que aconteceram na semana de Natal e cobrou que as pessoas sejam punidas.



A ex-presidente comentou o caso da juíza Viviane Arronenzi que foi esfaqueada pelo ex-marido na frente das filhas, na quinta-feira, 24, no Rio. Também comentou da Thalia Ferraz, que foi morta pelo ex na frente da família, também na quinta-feira, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

“Os feminicídios da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, no Rio de Janeiro, e da jovem Thalia Ferraz, em Santa Catarina, confirmam que no Brasil ser mulher é um risco permanente – e isto vale para qualquer idade e classe social”, disse em seu Twitter.

“As mulheres estão ameaçadas por uma rotina trágica: assédio, agressão, estupro e assassinato. Basta de impunidade, de leniência das autoridades e de tolerância com a violência contra a mulher. As leis que criamos para punir agressores e feminicidas devem ser aplicadas com rigor”, completou.

1 Os feminicídios da juiza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, no Rio de Janeiro, e da jovem Thalia Ferraz, em Santa Catarina, confirmam que no Brasil ser mulher é um risco permanente - e isto vale para qualquer idade e classe social. (...) — Dilma Rousseff (@dilmabr) December 26, 2020

