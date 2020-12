A nova cepa do coronavírus (Sars-Cov-2), identificada pela primeira vez no Reino Unido e considerada ainda mais contagiosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 19:54 | Atualizado 27/12/2020 20:11

O Brasil registrou 344 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde divulgou neste domingo. Com os novos óbitos, o total de mortes provocadas pelo coronavírus atingiu 191.139.



O Brasil registrou 7.484.285 de casos confirmados da doença, sendo 18.479 mil registrados nos sistemas nacionais nas últimas 24h, segundo o boletim do Ministério da Saúde. O país registra 6.515.370 de pessoas curadas da covid-19. Há um total de 777.776 pessoas que são os pacientes em acompanhamento médico. Outros 2.344 permanecem em investigação, ressalta o boletim.

As informações foram atualizadas às 17h deste domingo e enviadas pelas secretarias estaduais e municipais de Saúde, ressalta o boletim oficial.