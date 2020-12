Festa foi dispersada pela polícia Divulgação/SSP-BA

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 13:16

Rio - Policiais militares encerraram uma festa que acontecia na noite deste sábado, em um condomínio de luxo em Trancoso, na Bahia. As informações são do G1.

Equipes do 8º batalhão da PM da Bahia foram até o local a partir de um flyer postado nas redes sociais, que divulgava a festa com o nome de "Sarará". O responsável pela festa fugiu com a chegada da polícia, mas foi identificado e já é procurado. Os convidados deixaram o imóvel após a chegada da PM.