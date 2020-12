Presidente ficou em 1º em lista com os principais políticos brasileiros Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por iG

Publicado 28/12/2020 20:05 | Atualizado 28/12/2020 20:06

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lidera com grande vantagem o ranking de popularidade digital dos 13 principais nomes da política brasileira feito pela consultoria Quaest, que avalia o desempenho de personalidades nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google.



O levantamento analisou o destaque no cenário nacional de nomes que terão papel relevante para as eleições de 2022, ainda não tenham anunciado suas candidatiras para o pleito.

Bolsonaro é seguido pelo apresentador Luciano Huck, que aparece em segundo lugar. O apresentador ficou atrás do presidente em todos os meses, sendo que a única vez em que chegou mais perto foi em fevereiro, quando a diferença entre os dois foi de 4,6 pontos. Nos demais meses, a vantagem ficou entre 20 e 30 pontos.

Lula ficou em terceiro, com melhor desempenho nas redes durante o primeiro semestre. Ainda assim, fica bem abaixo do apresentador, com mais de 30 pontos entre os dois.

Já Flávio Dino, que chega em quarto, se destacou nos meses de abril, maio e junho, auge da pandemia. Na ocasião, o governador maranhense se notabilizou por defender medidas de isolamento social para o combate à Covid-19. Ele também enfrentou o discurso de Bolsonaro, que minimizou o impacto da doença.

Embora também tenha apostado na polarização com Bolsonaro, João Doria não teve o mesmo sucesso que Dino e outros nomes da esquerda. Ele acabou na oitava colocação, atrás de Guilherme Boulos, Fernando Haddad e Ciro Gomes.

Em seguida aparecem na Alessandro Molon, João Amoêdo, Rodrigo Maia, Alvaro Dias e Marina Silva, respectivamente.