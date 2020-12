A explosão causou um incêndio na em uma lancha Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 28/12/2020 16:34

São Paulo - Na manhã desta segunda-feira (28), uma explosão em uma lancha de grande porte causou um incêndio na região de Bertioga, no litoral de São Paulo. Três pessoas estavam na embarcação e ficaram feridas durante o acidente. As informações são do G1.



O caso aconteceu no bairro Jardim Indaiá, em Bertioga. Uma testemunha disse ao G1 que a explosão ocorreu quando três pessoas trabalhavam dentro da embarcação e testavam o motor. Com o impacto, dois homens que estavam na popa foram arremessados e ficaram com fraturas expostas nas pernas e pés.

Segundo o portal, uma terceira pessoa pulou da lancha já em chamas e sofreu um corte na cabeça. A embarcação estava estacionado no galpão da marina e, de acordo com a testemunha, os funcionários do local agiram rapidamente e a puxaram para o estacionamento, para que o fogo não atingisse as outras lanchas.

Por volta das 08h48, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas do incêndio e socorrer os feridos. Uma das vítimas, de 15 anos, está estável e em avaliação, informou a Prefeitura de Bertioga. Já os outros dois acidentados, de 19 e 43 anos, sofreram politraumas e seguem estáveis no pronto-socorro da região. Os pacientes seguem realizando exames e em avaliação pela equipe do hospital.

O G1 afirmou ter tentado contato com a marina responsável pela embarcação, que confirmou o incêndio, mas não deu detalhes sobre o caso.