Casal morre após colisão entre carro e carreta Reprodução

Por iG

Publicado 28/12/2020 18:49 | Atualizado 28/12/2020 18:51

Porto Alegre - Nesta segunda (28), um casal de Frederico Westphalen se envolveu em um acidente com uma carreta perto do trevo de Hípica, na BR-158, nas Palmeiras das Missões.



O casal do Rio Grande do Sul foi reconhecido pela placa de seu automóvel GM/Cruze que colidiu com a carreta da empresa Supertex, de Panambi. O casal acabou não resistindo aos ferimento e falaceu no local do acidente.

Já o motorista do caminhão foi resgatado pelo Samu e encaminhado para o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões para receber assistência médica. O nome das vítima e a causa do acidente ainda não foram divulgadas.