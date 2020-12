Por Agência Brasil

Publicado 29/12/2020 18:06 | Atualizado 29/12/2020 18:07

Brasília - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, recupera-se bem após ter sido diagnosticado com covid-19. Segundo nota divulgada nesta terça-feira (29) pela assessoria da Vice-Presidência, ele tem dores leves no corpo e não apresenta febre. Mourão foi diagnosticado no último domingo (27) e segue em isolamento no Palácio do Jaburu.“Conforme boletim médico expedido nesta manhã, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, diagnosticado com covid-19 no último domingo, segue com bom estado de saúde. O vice-presidente da República está sem febre, com leves dores no corpo e recuperando bem”, diz a nota.