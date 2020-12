A laje do último andar de um dos edifícios está prestes a ceder, porque foi atingida por uma das caixas d’água Reprodução/Heberton Silva

iG

30/12/2020

Vitória - Na manhã desta quarta-feira (30), duas caixas d'água de aço com cerca de 15 metros de altura cada uma desabaram em um condomínio popular no bairro Padre Gabriel, localizado na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Moradores filmaram o momento da queda.



O rompimento das duas estruturas aconteceu aproximadamente às 9h no Residencial São Roque, que é formado por 496 apartamentos e havia sido inaugurado há cerca de duas semanas, no dia 14 de dezembro.

Um eletricista teve ferimentos graves e foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava em cima da caixa d'água que caiu sobre o edifício, porque estava fazendo a manutenção para resolver um problema de abastecimento.

"Ele estava fazendo manutenção. Quando a caixa caiu, ele foi arremessado sobre o prédio", informou o tenente Emerson ao G1.

Segundo as autoridades, a laje do último andar de um dos edifícios está prestes a ceder, porque foi atingida por uma das caixas d’água. De início, catorze blocos do condomínio foram evacuados. Depois, os bombeiros fizeram uma nova avaliação da área e reduziram a área interditada para três blocos, segundo apuraçaõ do G1.

"Passando esse período de susto, de socorrer as possíveis vítimas, vamos buscar os órgãos competentes para saber a causa do acidente e ver o que acontecerá com os moradores. Como eles vão fazer sem água? É preciso conseguir um alojamento para essas famílias", disse Zenildo Sena da Silva, líder comunitário de Padre Gabriel.

A situação está a cargo da Defesa Civil de Cariacica, que tem atribuição para avaliar a parte estrutural. Segundo a Prefeitura de Cariacica, o condomínio é de responsabilidade do Governo Federal, já que faz parte do projeto Minha Casa Minha Vida.