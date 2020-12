Brasil contabiliza 1.224 mortes por covid em 24h, maior número desde 20/8 Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 30/12/2020 20:52 | Atualizado 30/12/2020 20:54

Rio - Os registros de mortes por covid-19 nas últimas 24 horas chegaram a 1.224, o maior para um só dia desde 20 de agosto, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Os dados foram divulgados às 20h.



A média móvel de mortes por covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 668 nesta quarta-feira, 30. Ainda segundo o consórcio de veículos de imprensa, foram registrados 55.853 casos nas últimas 24 horas.



No total são 193.940 mortes registradas e 7.619.970 pessoas contaminadas no Brasil.