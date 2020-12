Jorge Oliveira é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e foi indicado ao TCU por Jair Bolsonaro. Carolina Antunes/PR

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 31/12/2020 09:50

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 31, publica a exoneração de Jorge Oliveira do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e traz também sua nomeação como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).



A exoneração de Oliveira já estava prevista. Ele foi indicado para o TCU pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em outubro e em seguida teve o nome aprovado pelo Senado.



O substituto de Oliveira na Secretaria-Geral ainda não foi divulgado.



Major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, advogado e amigo de Bolsonaro, Oliveira vai para o TCU na vaga decorrente da aposentadoria do ministro José Múcio Monteiro Filho.



O decreto de concessão da aposentadoria de Múcio também está publicado no Diário Oficial desta quinta.