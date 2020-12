Governador de SP, João Doria (PSDB) Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 31/12/2020 12:49

O governo de São Paulo publicou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 31, o decreto 65 437 que estende até 7 de fevereiro a quarentena por conta da covid-19. A administração João Doria (PSDB) destaca a preocupação com o aumento de casos de contaminação e óbitos pelo coronavírus.



Dados atualizados nesta quinta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde dão conta de 1.462.297 casos no Estado e 46.717 mortes.



Até a quarta-feira, 30, o Governo do Estado de São Paulo havia desembolsado R$ 4,160 bilhões para medidas de combate ao coronavírus.