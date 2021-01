Perfil @brasilfedecovid denuncia festas e aglomerações Reprodução/Instagram

Em apenas dois dias, o perfil recém-criado @brasilfedecovid passou a fazer grande sucesso no Instagram. Como uma forma de denunciar as festas de verão que geram grande aglomeração em tempos de covid-19, um usuário da rede social começou a postar vídeos e fotos do desrespeito às medidas de segurança para tentar conter a pandemia, em todos os cantos do Brasil.

"Estamos aqui para denunciar os macabros momentos de confraternização entre os brasileiros e a covid no Verão 2020/2021", diz o texto de apresentação do perfil.



Já são mais de 46 mil seguidores e 104 postagens, a grande maioria com vídeos publicados nas redes sociais pelos próprios participantes das festas, com muita gente se divertindo sem máscara ou sem o distanciamento social necessário.

E, em muitos casos, é possível ouvir as pessoas que estão gravando ou sendo filmadas debochando da doença. Em um desses vídeos, uma mulher grita: "É só me entubar, me entuba".



E os locais e eventos com aglomerações gravadas sem o menor pudor são variados. Tem praias, festas em locais fechados ou em piscinas, shows de música ao vivo... De dia ou à noite.

Enquanto isso, o Brasil está perto de alcançar a triste marca de mais de 200 mil mortes por covid-19.