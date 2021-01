Segundo a pasta, há 748.883 pacientes em acompanhamento e 6,75 milhões recuperados Divulgação

Por Agência Brasil

Publicado 01/01/2021 20:00 | Atualizado 01/01/2021 20:05

O Brasil registrou mais de 7,7 milhões de casos de covid-19, de acordo com o primeiro balanço da pandemia de 2021, divulgado hoje (1°) pelo Ministério da Saúde. Em 24 horas, foram confirmados 24.605 novos registros da doença.



O número de mortes pela covid-19 chegou a 195.411. Em 24 horas, as autoridades de saúde registraram 462 novos óbitos em decorrência da doença. O balanço é feito com informações coletadas pelas secretarias Estaduais de Saúde.



O boletim relata que há 748.883 pacientes em acompanhamento e 6,75 milhões recuperados - 87,7% do total de casos.