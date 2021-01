Por IG - Gente

Publicado 02/01/2021 11:59

São Paulo - Após a exibição de uma reportagem que mostrava Bolsonaro provocando aglomeração em Praia Grande, litoral de São Paulo, neste sábado, o jornalista José Luiz Datena, apresentador da Band, chamou o presidente de desserviço e o culpou pelas 200 mil mortes por Covid-19 no país.

Adiante, Datena disse para "ninguém ir atrás de político nenhum, porque a maioria que critica o Bolsonaro fez igual provocando aglomeração na campanha".

O passeio do presidente

Na sexta-feira, o presidente fez um passeio de lancha pela Praia Grande, região em que ele passou a virada do ano com a família. O governante ainda mergulhou no mar, interagiu com banhistas e provocou aglomerações.