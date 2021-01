PMs dispersam multidão com bombas de gás na praia de Riviera de São Lourenço, no litoral de SP Reprodução

Por iG

Publicado 02/01/2021 17:14 | Atualizado 02/01/2021 17:15

São Paulo - Um grupo de policiais militares usou bombas de gás para encerrar já na manhã desta sexta-feira (1º) um luau clandestino de Réveillon que era realizado na praia de Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral Norte de São Paulo.



Os oficiais se posicionaram em formato de cordão e começou a se aproximar da aglomeração aos poucos. Quando chegou mais perto, começou a lançar os artefatos contra as pessoas que estavam na faixa de área. A multidão logo começou a se dispersar.

Com centenas de jovens ocupando o local para comemorar a chegada de 2021, a festa descumpria um decreto municipal.

Publicidade

Agora, cenas da Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral de SP. Policiais militares utilizaram granadas explosivas e com efeito de fumaça para afugentar pessoas que estavam aglomeradas. Eita, Brasil. Só dia 1º hj. pic.twitter.com/4yeyYL3HsM — Lilian Tahan (@lilian_tahan) January 1, 2021

Imagens que circulam pela internet mostram que os frequentadores estavam aglomerados e poucos usavam máscara, item de proteção obrigatório em todo o estado de São Paulo para evitar a proliferação do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Publicidade

Por iG Último Segundo | 02/01/2021 16:19

PMs dispersam multidão com bombas de gás na praia de Riviera de São Lourenço%2C no litoral de SP

Reprodução

PMs dispersam multidão com bombas de gás na praia de Riviera de São Lourenço, no litoral de SP

Um grupo de policiais militares usou bombas de gás para encerrar já na manhã desta sexta-feira (1º) um luau clandestino de Réveillon que era realizado na praia de Riviera de São Lourenço , em Bertioga , litoral Norte de São Paulo.



Os oficiais se posicionaram em formato de cordão e começou a se aproximar da aglomeração aos poucos. Quando chegou mais perto, começou a lançar os artefatos contra as pessoas que estavam na faixa de área. A multidão logo começou a se dispersar.



Continua após a publicidade

Com centenas de jovens ocupando o local para comemorar a chegada de 2021, a festa descumpria um decreto municipal.



Imagens que circulam pela internet mostram que os frequentadores estavam aglomerados e poucos usavam máscara, item de proteção obrigatório em todo o estado de São Paulo para evitar a proliferação do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Continua após a publicidade



Outros vídeos também mostraram cenas de brigas entre os frequentadores, que ingeriram elevada quantidade de bebida alcoólica e colocaram música alta.



Bertioga havia proibido o acesso às praias, incluindo faixa de areia, jardins e calçadões, das 19h do dia 31 de dezembro até as 7h do dia 1º para conter aglomerações.



Por meio da secretaria de Segurança Pública, o governo estadual disse que os policiais foram hostilizados e alvos de arremessos de pedras, garrafas e pedaços de madeira.

Publicidade

"Foi necessário o uso de munições de menor potencial ofensivo para dispersar a multidão. Não houve registro de feridos ou detidos", informou a PM.