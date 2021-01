O empresário Fredy da Silva Gonçalves Bento começou a ser investigado por lavagem de dinheiro em junho de 2019 Reprodução

Por iG

Publicado 04/01/2021 15:35

São Paulo - No último dia 28, o presidente Jair Bolsonaro e o empresário Fredy da Silva Gonçalves Bento posaram juntos para uma foto durante uma partida de futebol beneficente. Fredy é investigado pela Polícia Civil suspeito de lavar dinheiro para o traficante André do Rap, integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital). As informações foram dadas pelo jornalista Josmar Jozino, do UOL.



Apesar de ter jogado no time azul, o nome de Fredy não constava na lista de escalação. Bolsonaro estava na equipe branca. O evento tinha como objetivo arrecadar alimentos e brinquedos para famílias carentes da região da baixada santista.

Em nota, o Gabinete Institucional de Segurança (GSI) do governo federal afirmou que, além do evento não ter sido organizado pela Presidência da República, o gabinete não é responsável pela agenda do presidente e nem tem poder de polícia.

O GSI informou que o presidente foi convidado para o evento, prestigiou o jogo de futebol e foi objeto das medidas e protocolos de segurança previstos para garantir a sua integridade.

Policiais civis disseram que, antes da partida, o presidente Bolsonaro nunca havia tido contato com Fredy e não sabia que o empresário é investigado sob suspeita de lavagem de dinheiro.

Entenda a investigação

Fredy começou a ser investigado por lavagem de dinheiro em junho de 2019, depois que a polícia prendeu um homem por tráfico de drogas e apreendeu 14 celulares. Através dos aparelhos, foram encontrados os contatos de Fredy e de outros acusados de envolvimento com o PCC.

Com autorização judicial, as ligações telefônicas dos suspeitos foram interceptadas e a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a participação de Fredy na lavagem de dinheiro para André do Rap. O processo está sob segredo de Justiça.

O empresário foi ouvido pela polícia em 24 de junho de 2019 e negou ter cometido o crime de lavagem de dinheiro ou conhecer André do Rap. Ele disse que foi policial militar por dois meses e depois começou a vender roupas e adquiriu lojas.

A Polícia Civil suspeita que o dinheiro resultante do tráfico de drogas para a Bélgica, Portugal, Itália e África, feito através do porto de Santos, seja encaminhado para Fredy por meio de imóveis, restaurantes, lojas de carros e de roupas, salões de beleza e boxes em camelódromos na Baixada Santista.