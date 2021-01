A pesquisa ouviu 2.218 eleitores, de 248 municípios, dos dias 18 a 22 de dezembro de 2020. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o grau de confiança do estudo é de 95% Arquivo/Agência Brasil

Publicado 04/01/2021

Brasília - Apenas 33,6% dos brasileiros acreditam que o ano de 2021 trará melhora da situação política no país. Os dados são do instituto Paraná pesquisas. De acordo com o levantamento, 46,5% dos entrevistados acreditam que a política brasileira "seguirá a mesma história de sempre" em 2021.



Outros 16,1% dos questionados esperam um ano ainda pior. Somados aos 46,5% que acreditam na manutenção do cenário, o total de entrevistados que não veem perspectiva de melhora é de 62,6%.



A pesquisa ouviu 2.218 eleitores, de 248 municípios, dos dias 18 a 22 de dezembro de 2020. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o grau de confiança do estudo é de 95%.



Entre os pessimistas (aqueles que acreditam em um ano ainda pior em 2021), os percentuais são maiores entre os moradores do Sul do país (19,9%), os que possuem ensino superior completo (19,5%) e maiores de 60 anos (19,5%).



A expectativa de melhora na política brasileira é mais comum entre os homens (35,4%), entre pessoas que estudaram até apenas o ensino médio (35,4%), e os moradores das regiões Centro-Oeste e Norte (35,5).