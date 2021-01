Iphan e Polícia Federal resgatam material arqueológico no Acre Divulgação / Polícia Federal

Por Agência Brasil

Publicado 05/01/2021 22:38 | Atualizado 05/01/2021 22:39

Acre - A Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta terça-feira, um vasto material arqueológico que era comercializado ilegalmente por um homem que se autointitulava "caçador de relíquias" no Acre. São artefatos, obras de arte, manuscritos e livros antigos, ou raros, com valor histórico para a cultura brasileira. A ação teve a participação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



"Com esta operação, estamos contribuindo com a missão do Iphan de promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro e garantir o direito à memória", disse o superintendente do Iphan no Acre, Jorge Mardini Sobrinho.



Também foram encontradas peças de cerâmica, elementos do cotidiano das famílias que viviam na região e garrafas de vidro do século 19, de diversos tipos e tamanhos, provenientes de países europeus. Os itens serão catalogados, higienizados e organizados pelo instituto. Segundo Sobrinho, são objetos com mais de 100 anos, que chegaram à região na época da Revolução Acriana, durante os Ciclos da Borracha.



A ação da Polícia Federal ocorreu no âmbito da Operação Elona

Segundo a corporação, o “caçador de relíquias” retirava as peças do Rio Acre, na altura do estirão da Gameleira, e as vendia de ilegalmente na internet. O material foi encontrado na casa do homem, que foi preso em flagrante. De acordo com a PF, as investigações continuarão em andamento para identificar outros envolvidos no esquema de comercialização ilegal de relíquias arqueológicas.