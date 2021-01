Governador de SP, João Doria (PSDB), pretende iniciar a vacinação no estado no dia 25 de janeiro Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

Por IG - Último Segundo

Publicado 06/01/2021 11:42

O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), vai reunir os 645 prefeitos paulistas, nesta quarta (6), para apresentar o plano estadual de vacinação contra a Covid-19, que deve começar no dia 25 deste mês.

Doria vai anunciar que a imunização no estado vai começar em 5 mil pontos, dos quais mais da metade, cerca de 3 mil, sendo na capital, e que seringas serão fornecidas pelo estado.

Apesar da certeza, a base aliada ainda trata com desconfiança a data por conta da indefinição sobre a aprovação da CoronaVac pela Anvisa. O governo paulista vem dizendo que apresentará o pedido para o uso da vacina na Anvisa na quinta-feira (7).

A ideia da reunião também é alertar prefeitos, principalmente os novos, sobre a importância de seguir o Plano SP. Diante do descumprimento da fase vermelha em 20 cidades no fim do ano, eles serão lembrados que o Ministério Público é notificado de casos de desrespeito, o que pode gerar ações de improbidade.