São Paulo - Na última terça-feira (5), uma mulher ficou ferida depois de abrir um pacote bomba na cidade de Francisco Morato, na Grande São Paulo. Ela recebeu a caixa como um "presente", junto com flores.



Edileuza Ramalho, de 49 anos, foi levada para a Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato. Em entrevista ao Bom Dia São Paulo, Jhonatan Cardoso dos Santos, filho da vítima, informou que os ferimentos da mãe foram superficiais.

Jhonatan disse que os presentes chegaram no final de semana, porém, como a mãe estava na praia, ela abriu somente ontem.

"Sentei no sofá da sala, e ela falou que ia abrir o presente. Assim que levantou a tampa da caixa, começou a subir uma fumaça preta. Ela falou que tava pegando fogo, dei dois passos e nisso explodiu", contou.

Com a força da explosão, ele afirmou que foi jogado a mais de um metro de distância, chegando até a porta da cozinha. A bomba também deixou o teto da casa destruído.

"Levantei correndo para ver como minha mãe estava. Tinha muita poeira e aí a vi no chão. Tinha sangue no chão, minha mão estava com sangue", continuou.

O filho contou ainda que Edileuza suspeita que um ex-namorado seja o responsável pelo ataque.

"Ela ficou sabendo que ele era casado. Então, minha mãe colocou um ponto final e terminou. Ela até bloqueou ele nas redes sociais, mas ele continuou ameaçando", disse.

O jornal informou que a Polícia Civil está investigando o caso.