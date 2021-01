Estudantes se preparam para o Enem Agência Brasil

São Paulo - Na reta final de estudos para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sem os aulões e cursinhos presenciais para revisão de todas as matérias, os vestibulandos passaram a recorrer a plataformas online gratuitas para reforçar o conteúdo estudado ao longo do ano e rever as matérias que geram mais dúvidas. Uma das plataformas indicadas para essa revisão é o AprendiZap, um chatbot de conteúdos e exercícios gratuitos no WhatsApp desenvolvido pela Fundação 1Bi, em parceria com o Descomplica, plataforma online de cursinho pré-vestibular.



Com uma trilha de estudo específica sobre o Enem para alunos do Ensino Médio, a ferramenta é prática e acessível para os planos mais básicos de internet. Débora Nunes, Analista de Produtos da Fundação 1Bi e responsável pelo AprendiZap, reforça que a ferramenta mostra o caminho de revisão para os alunos e é de fácil acesso e utilização. "A partir dos conteúdos do bot, eles conseguirão aprofundar nos temas que sentirem a necessidade. Além disso, os alunos não precisam carregar sites pesados, que nem sempre abrem e podem demandar uma internet que o aluno não tem - basta usar o WhatsApp. A plataforma é fácil de usar e totalmente gratuita. No segundo semestre de 2020, cerca de 18 mil alunos interagiram com o AprendiZap Enem, e o número está em crescimento", comenta Débora.



Para utilizar, basta o aluno enviar um "oi" para o número (11) 97450-6763 ou acessar o site . Em seguida, o bot manda as instruções diretamente pela conversa do WhatsApp e pergunta o ano do aluno, que deve optar pela opção Ensino Médio. Assim, o estudante receberá uma trilha de conteúdo totalmente focada na revisão e preparação para o Enem, com material desenvolvido em parceria com o Descomplica.

Bianca Dantas, professora de Geografia e analista de conteúdos do AprendiZap, ressalta que o AprendiZap Enem é uma ótima ferramenta para ajudar os alunos e alunas durante a revisão. "Como os conteúdos são organizados em pílulas de conhecimentos, as informações são concisas e dinâmicas, possibilitando que os estudantes acessem conteúdos de qualidade pelo WhatsApp, o que torna o processo de aprendizagem ainda mais próximo de seu cotidiano".



A curadoria da plataforma contempla os conteúdos que mais caem no Enem, com vídeos, exercícios e mapas mentais dos assuntos mais importantes das 4 áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas; além de dicas para a redação.



Junto aos estudos e a uma revisão estruturada das matérias para a prova, a professora Bianca Dantas recomenda que os estudantes respirem fundo e estejam seguros de terem estudado tudo o que precisavam. "Agora é o momento de esquematizar seus estudos para revisar tudo o que aprendeu. Faça mapas mentais, eles costumam ajudar bastante a sintetizar as principais ideias", reforça.



