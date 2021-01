Por IG - Último Segundo

Publicado 06/01/2021 16:13

Na última terça-feira (5), o corpo de um jovem de 24 anos que estava desaparecido havia sete dias foi encontrado em um canavial no interior de Linhares, município localizado no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Marcos Gabriel Braz Lima foi assassinado pelo próprio irmão, que confessou o crime e indicou o local onde escondeu o corpo da vítima.

O titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, explicou ao G1 que Marcos Gabriel estava desaparecido desde o dia 29 de dezembro, quando a mãe dele morreu dentro de casa, vítima de um infarto. Familiares e a polícia estavam mobilizados para procurar o jovem. Porém, ao localizar o irmão dele, a polícia conseguiu desvendar o desaparecimento do jovem.

O irmão da vítima, autor do crime, foi identificado como Marcos André Braz de Lima. O suspeito confessou que matou o irmão com golpes de marreta e depois, transportou o corpo de Marcos Gabriel em um carro até o canavial.

"Ele (o suspeito do crime) disse que após a morte da mãe eles entraram em luta corporal. A vítima estava com afundamento de crânio e a gente acha que essa tenha sido a causa da morte", informou o delegado.

O corpo de Marcos Gabriel foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) para que exames de DNA possam comprovar a identidade da vítima, pois foi encontrado em estágio de decomposição avançado.

Já o irmão foi autuado por homicídio qualificado por ter matado Gabriel e ocultado o corpo dele. O suspeito foi levado para o presídio regional de Linhares. Se condenado, ele pode pegar de 12 a 30 anos de prisão.

Familiares de Marcos Gabriel, que estiveram na Delegacia Regional de Linhares, não quiseram falar sobre o crime, mas mostraram-se surpresos e abalados com o desfecho da investigação, já que esperavam encontrar o jovem com vida.