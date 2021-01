Após 24h desaparecida, ambulância que levava paciente de covid-19 em estado grave foi encontrada Divulgação

Por IG - Último Segundo

Publicado 06/01/2021 15:07

Mato Grosso do Sul - Uma ambulância que transportava uma idosa acometida com o novo coronavírus (Sars-Cov-2) que estava desaparecida há 24 horas foi encontrada na madrugada desta quarta-feira no interior do Mato Grosso do Sul.

O veículo estava atolado em uma estrada de terra desde a madrugada da última terça-feira quando fez o último contato com o hospital em que a paciente seria levada.

O motorista conta que o GPS indicou uma rota alternativa, que seria mais rápida, contudo, por conta das fortes chuvas, o veículo ficou preso na lama e não havia sinal de celular.

A Polícia Militar rodoviária (PMR), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil realizaram buscas em uma área de 300 km, entre a cidade de Aral Moreira, até próximo do destino, em Naviraí.

"Chegamos até o veículo depois de um morador passar pela estrada e identificar a situação. Ele reside na região e foi até a fazenda mais próxima, avisou o proprietário da situação que entrou em contato com nossa equipe. O acesso ao local era difícil e foi necessário acionar um guincho para remover o veículo até a MS 156", declara a assessoria do Departamento de operações de Fronteira (DOF), que ajudou no resgate.

Uma familiar da idosa de 72 anos conta que apesar do susto, a paciente passa bem e está se recuperando:

"Ela foi medicada e mantida estável enquanto estava na UTI móvel. Ao chegar no hospital foi encaminhada para realização de exames e está se recuperando positivamente", diz em entrevista ao UOL.

Os outros passageiros, médico, motorista e enfermeiro apesar de passarem fome e sede durante o período, passam bem.