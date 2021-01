Entidade solicita a vacinação destes servidores 'tão logo a mesma esteja disponível no Brasil' Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 17:11 | Atualizado 06/01/2021 17:22

Brasília - A Federação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps) informou que enviou ofícios solicitando a inclusão dos servidores da base nos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a covid-19. Segundo a federação, o documento foi enviado ao Ministério da Saúde, à Secretaria Especial de Previdência Social e à presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No comunicado, a entidade pede "a vacinação destes servidores tão logo a mesma esteja disponível no Brasil. A inclusão destas categorias na política sanitária de prevenção criará uma rede de proteção, contribuindo decisivamente para preservar a vida da população".



Em nota, a federação afirmou que "fez essa solicitação ao governo considerando que 80% da base de trabalhadores representados pela federação, são trabalhadores do Ministério da Saúde. Os profissionais são lotados em Hospitais Federais em todo o país, bem como na linha de frente do combate às endemias (dengue, por exemplo), o que tem levado a adoecimento em massa destes profissionais".

Publicidade

A Fenasps justificou que "como é natural de sua atividade, acabam colocando em risco suas vidas e podem ser vetores de transmissão para a população, já que grande parte destes profissionais está cedida, pelo SUS, a Estados e municípios em todo o país".

Em nota, o INSS disse que recebeu o ofício, “mas não há nenhum estudo interno sobre o assunto. A Secretaria de Previdência e o INSS vão observar as mesmas diretrizes do Ministério da Saúde de imunização da população em geral”.



Procurado, o Ministério da Saúde não respondeu até a última atualização desta reportagem.

Publicidade