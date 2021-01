Brasil

Kim vai à Justiça para obrigar Bolsonaro a comprar seringas

No documento, encaminhado nesta quarta-feira, 6, o parlamentar argumenta que a decisão do Planalto é inconstitucional e que cabe ao Poder Judiciário intervir diante do potencial lesivo e 'atentatório' à saúde

Publicado há 2 horas