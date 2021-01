Coronavac: vacina feita pelo laboratório chinês Sinovac e Instituto Butantan Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 11:55 | Atualizado 07/01/2021 12:22

São Paulo - João Gabbardo, coordenador Executivo do Centro de Contingência de Combate ao Coronavírus do Gov de SP, confirmou por meio das redes sociais, na manhã desta quinta-feira, que será divulgada hoje a eficácia da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. "Hoje sairá com certeza", escreveu Gabbardo no Twitter. Há também a expectativa de que o Butantan dê entrada ao pedido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso do imunizante, nesta quinta-feira.

Os dados serão divulgados em coletiva de imprensa, na sede do Instituto Butantan. Haverá a participação do governador João Doria (PSDB) e de secretários de sua gestão.

A estratégia das autoridades estaduais é iniciar a imunização contra o coronavírus, em todas as regiões do estado, no dia 25 de janeiro.

Inicialmente, o Butantan disse que a eficácia da vacina seria divulgada até o dia 15 de dezembro. No entanto, adiou para o dia 23, justificando que a Sinovac solicitou os números para fazer novas análises, com um prazo de 15 dias. Na ocasião, segundo o diretor do Butantan, a Coronavac atingiu eficácia superior a 50%, o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas não revelou o percentual exato alcançado pelo produto.

Vacinação

O governo paulista informou que a campanha coordenada pela Secretaria Estadual da Saúde, em parceria com os 645 municípios de São Paulo, visa dobrar o total de postos de vacinação dos atuais 5,2 mil para até 10 mil. Segundo o Executivo, a estimativa é de que a vacinação envolva cerca de 79 mil profissionais, com 54 mil trabalhadores do setor da saúde e 25 mil agentes da segurança pública para garantir a segurança da população e evitar aglomerações nos locais de imunização.



