Bebê de um ano morre após complicações geradas pela Covid-19 Pixbay

Por iG

Publicado 07/01/2021 13:30 | Atualizado 07/01/2021 13:32

Belo Horizonte - Uma criança de um ano morreu em Uberaba, Minas Gerais, após ter ficado quatro dias internada pelas complicações causadas pelo vírus da Covid-19. É a segunda morte de uma criança registrada no estado, que no mês de outubro de 2020, perdia um menino de seis anos. Informações apuradas pelo Estado de Minas.

Uma idosa de 68 anos, que também estava internada com comorbidades, faleceu nessa quarta (06), após 28 dias internada em instalação privadas de saúde, vítima do novo coronavírus.

O estado registra até o momento, 246 vidas perdidas no interior do estado de Minas, segundo as informações divulgadas pela Secretária de Saúde. Nas últimas 48 horas, o município já registrou 231 novos casos do vírus, chegando ao total de 10.289 infectados desde o início da pandemia.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública está em torno de 14% e na rede privada já chega a 54%. As enfermarias públicas apresentam ocupação de 13% e as privadas de 23%.