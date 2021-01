Gonzalo Vecina, fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Reprodução/TV Cultura

Por iG

Publicado 07/01/2021 14:19 | Atualizado 07/01/2021 14:21

São Paulo - O fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gonzalo Vecina, participou do Jornal da Cultura nesta quarta-feira (06) e deu declarações polêmicas sobre a Covid-19 e, principalmente, relacionadas à cloroquina. Os vídeos com as falas de Vecina ganharam repercussão nas redes sociais.



A apresentadora do programa questionou o médico sobre o aumento de casos com a queda na taxa de isolamento social e se ele vê a possibilidade do Brasil fechar a economia.

Em resposta, Vecina deu o exemplo do lockdown imposto na Europa e disse que se o Brasil não fizer o mesmo não terá chances de diminuir os casos. "Isso (isolamento social) terá consequências econômicas? Terá. Mas salvará vidas que vão tocar a economia no momento seguinte", afirmou.

Depois, a apresentadora perguntou se essa opinião era um consenso entre os médicos. "Na minha área tem muito médico burro, que ainda dá cloroquina", respondeu o médico, arrancando a risada da apresentadora e da outra convidada. "É um consenso entre os médicos inteligentes", acrescentou.

As respostas de Vecina viralizaram nas redes sociais. "Eu simplesmente morri quando o médico disse isso", escreveu um dos internautas. "Gonzalo Vecina mandando a real! muito bom!", disse outra.