Ricardo Lewandowski Rosinei Coutinho / STF

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 07/01/2021 17:26

Brasília - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou nesta quinta-feira, 7, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que apresente, dentro de um prazo de cinco dias, informações sobre os insumos necessários à vacinação contra a covid-19.



A decisão foi divulgada no momento em que Pazuello dá uma coletiva de imprensa para falar sobre a imunização da população contra o novo coronavírus.



A decisão do ministro foi tomada após o partido Rede Sustentabilidade alegar ao Supremo que o governo federal, "além de não ter iniciado a vacinação, está lançando obstáculos ao adequado emprego das vacinas que devem ser adquiridas".



"Esses obstáculos se materializam na possível ausência de insumos como seringas e agulhas", informa a legenda.



"Chega a ser contraditório que o governo federal tenha zerado o imposto de importação de seringas e agulhas e proíba a exportação de seringas e agulhas, mas deixe de adquirir a tempo e a contento os citados insumos para iniciar a vacinação da população brasileira", sustenta o partido.