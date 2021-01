Especialistas do Butantan comemoram eficácia da Coronavac Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 17:56 | Atualizado 07/01/2021 17:59

São Paulo - Um vídeo compartilhado no Youtub, nesta quinta-feira (7), pelo Instituto Butantan, mostra especialistas comemorando a eficácia da Coronavac. Nas imagens, é possível ver os bastidores da reunião em que os pesquisadores recebem o resultado da eficácia do imunizante.

Assista:

Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, o Governador de São Paulo, João Doria, e representantes do Butantan anunciaram que a Coronavac tem 78% de eficácia para casos leves e 100% de eficácia para casos graves. No Brasil, participaram do estudo 12.476 profissionais de saúde da linha de frente à covid-19.

Agora a tarde, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a assinatura de um contrato com o Instituto Butantan para o fornecimento de 100 milhões de doses da Coronavac . Segundo o ministro, o acordo prevê 46 milhões de doses até abril e outras 54 milhões até o fim deste ano. Ele voltou a afirmar que a vacinação no país começa, no melhor cenário, no dia 20 deste mês.

Revista Lancet

Em novembro, a revista científica Lancet, uma das mais importantes no mundo, publicou os resultados de segurança da Coronavac nas fases 1 e 2, realizados na China, com 744 voluntários. A publicação mostrou que a vacina é segura e tem capacidade de produzir resposta imune em 97% dos casos no prazo de até 28 dias após a aplicação.

Inicialmente, o Butantan disse que a eficácia da vacina, em voluntários do Brasil, seria divulgada até o dia 15 de dezembro. No entanto, adiou para o dia 23, justificando que a Sinovac solicitou os números para fazer novas análises, com um prazo de 15 dias.

Na ocasião, segundo o diretor do Butantan, a Coronavac atingiu eficácia superior a 50%, o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas não revelou o percentual exato alcançado pelo produto.