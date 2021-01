Ministério da Saúde promete 100 leitos de UTI para Amazonas Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 19:47 | Atualizado 07/01/2021 19:49

Brasil - Após o Brasil chegar a 200 mil mortes por coronavírus (covid-19) nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde lamentou o país ter atingido essa quantidade de vítimas em razão da pandemia. Em nota, eles manifestaram tristeza pelas brasileiras e brasileiros que tiveram os sonhos e projetos interrompidos pelo coronavírus.

"Em nome do Presidente da República, Jair Bolsonaro, do Ministério da Saúde e de todo o Governo Federal, queremos nos solidarizar com cada família que perdeu entes queridos. Para nós, servidores do Ministério da Saúde, não é um momento só de pesar. É também momento de reflexão e de unir forças, para que todos os dias possamos trabalhar empenhados na solução dessa pandemia", diz, em nota.

O Ministério da Saúde disse que está trabalhando "incansavelmente, acompanhando pesquisas científicas e reforçando diálogos entre o Brasil e outros países para garantir vacinas seguras e eficazes à população".

Na nota, a pasta segue ressaltando que é a força de cada um dos profissionais de saúde - como médicos, enfermeiros, cuidadores, técnicos e demais profissionais - que fazem o Sistema Único de Saúde (SUS) funcionar. "Pelo empenho desses profissionais e pelo sacerdócio a que se submetem diariamente no trabalho de salvar vidas, o Ministério da Saúde faz aqui o seu mais elevado agradecimento e reconhecimento, pois foram eles que já salvaram mais de 7 milhões de vidas no Brasil, hoje recuperadas e de volta aos seus lares e às rotinas de trabalho", afirmam.

Por fim, eles dizem que com a união de todos os setores, como empresas aéreas, forças armadas, empresas do setor privado, público, e de todo o Governo Federal, bem como de voluntários que se colocam todos os dias disponíveis para continuar a salvar mais vidas, que se preparam para o lançamento da maior campanha de vacinação para combate ao coronavírus, a fim de evitar a perda de mais vidas.