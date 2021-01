Coronavac: vacina feita pelo laboratório chinês Sinovac e Instituto Butantan Divulgação

Por iG

Publicado 07/01/2021 20:21

São Paulo - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que o Instituto Butantan desistiu de pedir o uso emergencial da Coronavac ainda nesta quinta-feira (07). A agência disse que a decisão foi do próprio instituto, que argumentou motivos estratégicos para adiar a solicitação de submissão para o início da vacinação.



Durante o dia, foram realizadas duas reuniões entre a agência reguladora e membros do Butantan. No encontro, o instituto apresentou os dados de eficácia da vacina fabricada junto ao laboratório chinês Sinovac. Havia, até então, a expectativa do pedido do uso emergencial do imunizante.