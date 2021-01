Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/01/2021 15:52 | Atualizado 09/01/2021 15:52

Trump responde twitter e diz que fará grande anúncio em breve. Ele estuda também a possibilidade de criar sua própria plataforma de rede social.



Como aconselhou o Presidente dos EUA: "STAY TUNED!" - FIQUE LIGADO



*Via @EpochTimes https://t.co/6ETpZbVXNvhttps://t.co/c3ELvUwci8 pic.twitter.com/T7OZNfi8aW — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) January 9, 2021

Brasília - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, usou o Twitter neste sábado para postar uma mensagem de apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que hoje foi banido da rede social. O parlamentar recomenda que seus seguidores "fiquem ligados" e comenta que Trump estuda a possibilidade de criar sua própria plataforma de rede social.Eduardo Bolsonaro compartilhou uma mensagem de Trump, em que o presidente dos EUA afirma que estava prevendo sua suspensão do Twitter e termina dizendo que "não será silenciado". Na mensagem, Trump diz estudar a possibilidade de criar sua própria plataforma de rede social e afirma estar negociando com outros sites. "Teremos grande anúncio em breve", ressalta o presidente americano.