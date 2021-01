Instituto Butantan e governo de São Paulo durante coletiva que anunciaram eficácia de 78% da vacina CoronaVac, nesta quinta-feira, dia 07 de janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 18:46

O diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas, informou que o governo federal vai comprar todas as doses da Coronavac, desenvolvida em parceria entre o Butantan e o laboratório chinês Sinovac, no Plano Nacional de Imunização (PNI). O anúncio foi feito neste sábado, confirmando que a gestão do calendário de distribuição das vacinas pelo país também será de responsabilidade do governo federal.



O contrato prevê a entrega de 46 milhões de doses da vacina até abril, além da opção de compra de mais 54 milhões de dose. Segundo o ministério, "representantes do Ministério da Saúde e do Instituto Butantan acertaram que a totalidade das vacinas produzidas pelo laboratório paulista serão adquiridas pelo Governo Federal".



"Ontem de noite tive reunião com os técnicos do Ministério da Saúde. No momento, o Butantan tem 6 milhões de doses e serão incorporadas pelo ministério, a medida que houver liberação do uso emergencial. Essas vacinas serão distribuídas por todos os estados de forma proporcional, obedecendo critérios demográficos e número de pessoas nas faixas de risco. Todos os estados serão atendidos. Com essas e mais 2 milhões vindo pela FioCruz. Teremos em janeiro 8 milhões de doses para iniciar a campanha [nacional] de vacinação", afirmou ele.



Covas também afirmou que o instituto e o Ministério da Saúde esperam começar a distribuição em até 48 horas após a liberação do uso emergencial concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Em nota, o Butantan informou que “os contratos firmados com o Ministério da Saúde possuem cláusula de exclusividade” e “a partir do momento em que o Butantan fornece as doses ao órgão federal, cabe ao Programa Nacional de Imunizações distribuí-las aos estados, conforme os quantitativos solicitados pelas Secretarias de Saúde, inclusive a de São Paulo”.



"O contrato de exclusividade vale para o Brasil, não impactando na negociação para o fornecimento da vacina do Butantan a outros países. As 46 milhões de doses que serão fornecidas ao Ministério da Saúde incluem as 10,8 milhões que foram adquiridas da biofarmacêutica Sinovac e já estão em solo brasileiro”, completou.