Por iG

Publicado 12/01/2021 16:16 | Atualizado 12/01/2021 16:23

Florianópolis - Na noite da última segunda-feira (11), um menino de cinco anos morreu atropelado por um ônibus na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. O acidente aconteceu depois que a criança caiu da cadeirinha da bicicleta do pai.

De acordo com a Polícia Militar, o pai do menino se desequilibrou da bicicleta e bateu na lateral do ônibus do transporte público que passava pela área no momento. A criança caiu, foi atingida pelo veículo e morreu no local.

"Caíram os dois, tanto o pai quanto a criança, mas o pai só teve escoriações, mas infelizmente a criança rolou para baixo do ônibus", relatou Robson Costa, coordenador da Coordenadoria de Trânsito (Codetran) de Itajaí.

A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) foram ao local para colher informações para investigar as causas do acidente.

A empresa de ônibus Transpiedade afirmou que está buscando entender qual foi a dinâmica do acidente e que está em contato com familiares da vítima prestando o atendimento necessário.