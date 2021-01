Bicho-preguiça é resgatado e "passeia" de ônibus em Recife Reprodução: Instagram

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 17:58

A Região Metropolitana da cidade de Recife (PE) presenciou um resgate inusitado nessa última segunda (11/1). Um motorista de ônibus estava em mais uma viagem, quando se deparou com um bicho-preguiça atravessando uma pista movimentada, no município de Paulista, prestes a ser atropelado.



Vendo a situação, o profissional não teve dúvidas e mesmo com o veículo repleto de passageiros parou o coletivo na rodovia PE-15 e o cobrador retirou o animal do perigo. Após o resgate, a preguiça se tornou mais uma passageira do "busão" e seguiram viagem.

Pendurado nas barras de ferro dentro do ônibus, o animalzinho se tornou a atração da viagem. Algumas fotos do novo passageiro viralizaram.



De acordo com relatos nas redes sociais, o motorista do ônibus colocou o bicho-preguiça sob a responsabilidade de um órgão responsável.



Como possui uma vasta área de Mata Atlântica, a população de Paulista vê com frequência animais como como saguis, jacarés e bichos preguiça se arriscando para atravessar a pista e correndo o perigo de serem atropelados.