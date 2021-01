Brasileira Deborah Erlich recebeu a segunda dose da vacina em Israel Arquivo Pessoal

Por HUGO PERRUSO

Enquanto o país espera ansioso pelo dia D e pela hora H - o Ministério da Saúde ainda irá confirmar, mas a tendência é que seja nesta semana -, muitos brasileiros pelo mundo já foram vacinados contra a covid-19. Em comum, eles residem em países que se organizaram melhor para iniciar a campanha de imunização, que começou em 8 de dezembro no Reino Unido, na tentativa de frear a pandemia.

As brasileiras ouvidas por O DIA aguardam para tomar a segunda dose da vacina, com exceção de uma que já recebeu as duas. Elas contam que sentem o alívio e a segurança, mesmo que mantenham os cuidados de antes, o que consideram essencial no momento. Por trabalharem na área da saúde ou de cuidado de idosos, elas fazem parte do grupo prioritário nos países onde residem, cada um com regras distintas.

Sem nenhum efeito colateral grave, essas brasileiras receberam vacinas que não têm previsão no Brasil - Pfizer/BioNtech e Moderna ainda não entraram com o pedido de uso emergencial na Anvisa, apenas AstraZeneca/Oxford e CoronaVac. E relatam como foi a experiência.

Cristiane Ferreira - 39 anos, mora na cidade de New Westminster e está no Canadá há 1 ano e 5 meses. Ela veio de São Bernardo do Campo (SP)

"Tomei a primeira dose da vacina Pfizer/BioNtech em 21 de dezembro e não precisei me cadastrar. Como eu trabalho em uma homecare facility (espécie de casa de repouso), logo tive prioridade no acesso. Porque temos contato diretamente com pessoas na faixa mais vulnerável para o vírus, e somos potenciais vetores, uma vez que eles não podem sair desde o início da pandemia, nem receber a visita da família.

Não senti nada fora do comum, apenas dormência no braço como em outras vacinas. No meu caso, a da gripe me dá a mesma reação. E depois de dois dias já estava normal. Existe um telefone a sua disposição para dúvidas e instruções, e também te informam de todos os possíveis sintomas colaterais, e medicamentos para tomar.



Também há uma tabela para as pessoas se vacinarem e em breve meu empregador irá marcar a data para a segunda dose e me avisar. Para os residentes, a aplicação foi no local e, para os trabalhadores, fomos a um posto e disponibilizaram condução direto do trabalho.



Para mim, por trabalhar nesse ambiente, obviamente teve uma sensação de alívio, não por mim mas pelo próximo. Eu tinha muito medo de ficar doente e levar o vírus para os residentes. Mas continuo com as mesmas medidas de antes, não tomei a vacina e saí jogando máscara fora. Aqui no Canadá, ainda não está aberta para o publico em geral. Sendo assim, até pela característica do nosso trabalho, é de senso comum continuarmos os cuidados de antes."

Elaine de Abreu - 34 anos, mora em Chicago e está nos Estados Unidos há 7 anos. Ela veio de São Paulo, capital

"Eu tomei a primeira dose semana passada da Pfizer/BioNtech, no dia 4. A segunda está agendada para 28. Trabalho há sete anos como enfermeira e a campanha de vacinação no hospital onde trabalho começou dia 20 de dezembro. Alguns colegas que conseguiram agendar para aquela semana, já tomaram a segunda dose. A vacinação é voluntária e por isso eu tive que agendar um horário na clínica onde as vacinas estão sendo administradas. Toda semana o hospital manda um e-mail interno para que os funcionários façam o agendamento (de acordo com o número de vacinas disponíveis). Na semana do dia 20, as vagas esgotaram em poucas horas porque muitos queriam ser os primeiros. Agora está mais fácil.

A primeira dose foi tranquila. Apenas uma leve dor no local na injeção, mas nada diferente do que a vacina da gripe. Meus colegas me falaram que a segunda dose traz mais efeitos colaterais como febre, moleza e até mesmo inchaço nos linfonodos da axila. Mas nada que um remédio não resolva.

Tomar a vacina com certeza já trouxe um alívio, apesar de ainda precisar da segunda dose. Eu sou enfermeira na UTI pediátrica e, apesar do covid não afetar crianças como nos adultos, elas podem transmitir o vírus e eu poderia ficar bem doente. Em relação à rotina, nada mudou. Ainda uso minha máscara, passo álcool em gel nas mãos e evito tocar no rosto em lugares públicos. No trabalho, mesma coisa e ainda utilizo todos os materiais de precaução."

Márcia Quaresma - 55 anos, está em Portugal desde 1978. Antes, morou no Rio de Janeiro

"Tomei a primeira dose no dia 30 de dezembro, da Pfizer/BioNtech. Foi simples. Sendo profissional de saúde (médica pediatra), eu faço parte do grupo prioritário da primeira fase de vacinação aqui em Portugal, que também inclui idosos residentes em lares e instituições, além de profissionais e internados em unidades de cuidados intensivos.

Em primeiro lugar, recebi uma mensagem por celular perguntando se eu estaria interessada em me vacinar, pois não é obrigatório. Disse que sim e fui incluída, logo entre as primeiras por fazer serviço de urgência. Após a vacina, senti apenas dor no braço e terei mais segurança só cerca de 15 dias após a segunda dose, que julgo ser o período de tempo necessário para a eficácia. Em princípio, está agendada para o dia 21.



Em relação à rotina, não vai mudar. As dúvidas quanto à vacina ainda são muitas (tal como as sobre a doença). Não se sabe bem por quanto tempo oferece imunidade. Sabe-se que protege contra as formas graves da doença, o que já é um grande salto qualitativo. Mas como não se sabe bem se protege contra a infecção ligeira e a possibilidade de transmissão da doença a terceiros, obviamente que é muito importante manter o uso de máscara, distanciamento social, etc. Pelo menos até que 70% da população seja imunizada e se tenha alguma imunidade de grupo."

Ticiana Green - 42 anos, mora em Dallas, nos Estados Unidos, há 4 anos. É de Maranguape, no Ceará



"Como sou enfermeira (me formei na Universidade de Fortaleza e validei o diploma aqui), eu fui vacinada porque estou entre as prioridades no estado do Texas, que são os profissionais de saúde. Tomei a vacina da Moderna no dia 4 e a segunda dose está marcada para 3 de fevereiro. Por aqui, ou toma no local de trabalho ou pode agendar por telefone em alguma clínica ou farmácia credenciada pelo governo.



Eu não tive efeito colateral ou reação, apenas dor no braço normal de uma vacina. A sensação é de alívio porque me deu muitas esperanças de poder abraçar de novo e ver meus pais no Brasil. Eles têm mais de 80 anos e estão em isolamento. Agora posso pensar em viajar para o Brasil novamente.



E não mudou nada na minha rotina, até porque eu sei que a vacina não imuniza 100% e ainda posso transmitir ou levar para casa. Meu marido não tomou porque não é do grupo prioritário. Além disso, tem os meus pacientes no trabalho e preciso ter cuidado. Apesar de não estar mais com o vírus, posso levá-lo pela minha mão, roupa, estetoscópio.



Espero que (nossa experiência) ajude as pessoas no Brasil a se conscientizarem. Se só algumas pessoas tomarem a vacina não vai adiantar de nada."

Deborah Erlich - 48 anos, reside em Tel Aviv, em Israel, há 27 anos. Veio do Rio de Janeiro.

"Nessa quinta-feira (14) eu tomei a segunda dose da Pfizer/BioNtech. Como sou do staff do hospital (sou assistente social e psicoterapeuta no Hospital Infantil Schneider, nos arredores de Tel Aviv), recebi uma mensagem por celular me convidando a vacinar.

A picada em si é igual a qualquer outra vacina. Não senti nada na primeira dose. Na segunda, entendi que tem a possibilidade de mais efeitos colaterais tipo febre, dor muscular. Eu prefiro isso do que ter a covid-19.



A vacina foi recebida de forma muito positiva em Israel. A população está se vacinando em massa. Claro que sinto alívio, porque a covid-19 é um vírus desastroso com consequências de longo prazo, muito sofrimento e muitas mortes. Apesar da imunização, não mudou a nossa rotina. Continuamos usando máscaras, evitando aglomerações e protegendo os mais frágeis. É nossa obrigação social. Acredito que dentro de um ou dois meses veremos os efeitos da vacina e voltaremos à vida normal".