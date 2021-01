Hamilton Mourão Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por iG

Publicado 13/01/2021 18:13 | Atualizado 13/01/2021 18:19

Brasília - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), declarou nesta quarta-feira (13) que se recuperou da Covid-19 por causa do tratamento precoce da doença, com uso hidroxicloroquina e vermífugo Annita, por exemplo.



“Eu fiquei bom pelo tratamento precoce, pô. Se eu tivesse ficado em casa esperando ou começar a tossir ou ficar com o pulmão comprometido, eu tinha ido pro barro. Não estava aqui. Vocês estariam rezando no meu velório”, disse. As informações são do portal Metrópoles.



O teste positivo de Mourão foi confirmado no dia 27 de dezembro de 2020, desde então o vice-presidente combinou à hidroxicloroquina e ao vermífugo o antibiótico Azitromicina, além de remédios para controlar dor e febre. De acordo com o gabinete da vice-Presidência, todos os medicamentos foram adquiridos com receita médica.