Preso por tráfico de drogas, Diogo Canata foi o 4º mais votado em cidade no Paraná Reprodução RPC

Por iG

Publicado 13/01/2021 18:43 | Atualizado 13/01/2021 18:45

Curitiba - Diogo Canata, vereador de Alvorada do Sul, no Paraná, foi empossado no cargo nesta quarta-feira (13) mesmo estando preso desde julho deste ano acusado de chefiar o tráfico de drogas da região.



Canata foi alvo de uma operação da Denarc em julho, e na sua casa foram encontrados 30 quilos de crack, além de armas. Segundo o Ministério Público (MP-PR), o vereador é suspeito de comandar o tráfico na cidade, além de ter cometido os crimes de agiotagem, lavagem de dinheiro e de fornecimento de armas para cometer atentados contra policiais militares.

O político do PL foi o 4º mais votado na cidade, com 263 votos, e foi reeleito para o cargo. Desde que foi preso, foi afastado de suas funções e teve o salário suspenso. Os vereadores na cidade recebem cerca de R$ 4550 por mês, e segundo a Câmara, a tendência é que o pagamento salarial dele seja suspenso novamente.

“Nunca vi algo desse tipo, mas se o juiz liberou ele concorrer à eleição e o diplomou, a Câmara deve empossá-lo. A posse foi determinada pela Justiça, não é uma decisão nossa”, declarou o presidente da Câmara Nivaldo Palaro, em entrevista à NPC.

Pelo fato do processo contra Diogo ainda estar em andamento e não haver uma condenação em definitivo, não existem impeditivos para que a posse do vereador fosse indeferida.