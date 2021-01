Novo apagão no Amapá deixa 13 cidades sem energia elétrica Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por iG

Publicado 13/01/2021 20:14 | Atualizado 13/01/2021 20:14

Macapá - O Amapá voltou a registrar falta de energia elétrica dois meses após crise que deixou cidade em apagão durante três semanas. Dos 16 municípios do estado, 13 estão sem luz nesta quarta-feira (13).



Segundo a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), o problema ocorreu por volta das 16h e os sistemas estão sendo reestabelecidos. Até o momento da publicação desta matéria, ainda existem localidades sem o serviço.

O ONS pontuou que às 16h38 os sistemas já estava restabelecidos e que estava acompanhando o restabelecimento da energia nas unidades consumidoras, que estava na metade da carga às 17h15, ou seja, ainda havia localidades sem o serviço.

A companhia alega que houve alguma falha na linha de transmissão de energia elétrica.

A Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LTME) declarou que sofreu uma "ocorrência na linha de transmissão de Laranjal à Macapá" e que "a questão já foi resolvida". O concessionária informa ainda que "disponibilizou as linhas de transmissão instantaneamente (em um minuto)" e que os equipamentos funcionam sem intercorrências.

Posicionamento da ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pela coordenação da operação do Sistema Elétrico, incluindo o monitoramento do fornecimento de energia em todo o Brasil, informa que hoje, 13/01, às 15h53, houve o desligamento dos dois circuitos da linha de transmissão, em 230 kV, Laranjal – Macapá e das hidrelétricas de Ferreira Gomes, Cachoeira Caldeirão e Coaracy Nunes, com interrupção de 250 MW no estado do Amapá.

Às 16h38, toda a rede básica, ou seja, os sistemas que atuam em tensão igual ou superior a 230 kV, já estava restabelecida. O ONS continua acompanhando o restabelecimento por parte da distribuidora CEA. Até às 17h15, já tinham sido restabelecidos 110 MW de carga.

O ONS, em conjunto com os agentes envolvidos, irá elaborar o Relatório de Análise da Perturbação (RAP) para um diagnóstico desta nova ocorrência no estado do Amapá.