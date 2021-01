A polícia encontrou Flávia caída no chão, onde havia uma poça de sangue e uma marreta de 2 kg Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais

Por iG

Publicado 14/01/2021

Belo Horizonte - Na madrugada desta quinta-feira (14), uma mulher de 41 anos foi morta a marretadas. O crime aconteceu em um apartamento localizado em Contagem, em Minas Gerais, e o principal suspeito é o ex-marido da vítima Flávia Maria dos Santos. As informações foram dadas pelo UOL.



Segundo a Polícia Militar, a filha do casal, de 18 anos, recebeu uma ligação do pai contando sobre o crime, que teria sido motivado por um desentendimento relacionado à venda de um terreno.

De acordo com a família, a briga seria por causa da partilha de um lote avaliado em R$ 600 mil que uma rede de supermercados estava interessada em adquirir.

No apartamento, a polícia encontrou Flávia caída no chão, onde havia uma poça de sangue. Uma marreta de 2 kg estava ao lado do corpo da vítima.

Vizinhos disseram aos militares que, por volta das 18h de ontem, ouviram gritos vindos do apartamento de Flávia. A morte dela foi constatada na madrugada de hoje.

Segundo parentes da vítima, Flávia tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, mas a PM não encontrou registros relacionados à violência doméstica envolvendo o casal.

A corporação entende que a vítima pode ter dito à família que havia feito uma denúncia para tranquilizar os parentes, mas, talvez por medo ou ameaças, o registro não foi realizado.

O corpo de Flávia foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Civil de Contagem irá apurar o caso. O suspeito ainda não foi localizado.