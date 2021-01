Por O Dia

Publicado 14/01/2021 16:11

Rio - Com o aumento expressivo de internações em Manaus, nesta quinta-feira, diversos hospitais da cidade ficaram sem oxigênio para tratar pacientes internados, inclusive com covid-19. A situação foi denunciada por diversos usuários que afirmaram ter "muita gente morrendo", além de relatar o esforço pessoal de profissionais e familiares dos pacientes para conseguir o insumo. Nesta terça-feira, o uso de oxigênio nas unidades públicas de saúde foi onze vezes maior do que o uso diário habitual , principalmente por conta do aumento de casos da doença no local.