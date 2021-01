Por iG

Publicado 14/01/2021 19:44

Com falta de oxigênio para tratar doentes com Covid-19, Manaus passará a transferir pacientes para seis capitais a partir dessa quinta, segundo o governador Wilson Lima (PSC). São elas: Goiânia, Teresina, São Luis, Brafsília, João Pessoa e Natal.



O governador do Piauí, Wellington Dias, disse à CNN que outros estados já se colocaram à disposição do chefe do Executivo do Amazonas: Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A expectativa é transportar cerca de 750 pacientes em casos moderados e graves. Wellington Dias afirmou que o Ministério da Saúde se colocou à disposição para cuidar da logística fas transferência utilizando os aviões da Força Aérea Brasileira.