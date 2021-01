O presidente do Inep, Alexandre Lopes Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 14/01/2021 17:37 | Atualizado 14/01/2021 17:38

Brasília - O presidente do Inep, Alexandre Lopes, disse nesta quinta-feira (14) que os candidatos que perderem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em sua data original por conta da pandemia da Covid-19 não terão a garantia de que poderão participar da reaplicação da prova.



"A gente não pode assegurar a reaplicação para todas as cidades que estão decretando a proibição da realização do Enem. É uma decisão local, mas não consigo assegurar que a gente possa fazer as provas no dias 23 e 24 por conta dos desafios logísticos", afirmou Lopes em entrevista ao portal UOL.



"A gente tem que entender que a elaboração do Enem demora vários meses. Para imprimir 5,6 milhões de provas por domingo, gastamos 40 dias", completou.

O Enem será aplicado em todo o Brasil na versão impressa, nos dias 17 e 24 de janeiro, e na versão digital, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A reaplicação da prova para quem não participar está marcada para os dias 23 e 24 de fevereiro.