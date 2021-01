Governadores serão convidados por Bolsonaro para cerimônia que marcará início da vacinação Marcos Corrêa/PR

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 17:47 | Atualizado 14/01/2021 17:48

Rio - Todos os governadores do Brasil serão convidados, pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), para uma cerimônia que marcará o início da vacinação contra a Covid-19. O evento está previsto para acontecer na próxima terça-feira (19), no Palácio do Planalto, segundo O Globo, e a expectativa é que vacinação inicie no país no dia seguinte (20).

O evento, que até o momento não foi divulgado oficialmente, deve ser protocolar e não contará com nenhuma pessoa vacinada, como chegou a ser cogitado internamente, informou a publicação.

Publicidade

Bolsonaro inclusive já afirmou diversas vezes que não tomará nenhuma vacina, por já ter se infectado com o novo coronavírus, em julho do ano passado. Entretanto, recentemente, o Palácio do Planalto impôs sigilo de 100 anos para o cartão de vacinação do presidente.