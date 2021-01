Por iG

Publicado 14/01/2021 19:12

Brasília - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) lançou nesta quinta-feira (14) sua candidatura à presidência da Câmara, e prometeu acatar os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.

Frota garantiu ser o único candidato na disputa que tem como prioridade colocar em votação o impeachment de Bolsonaro:

"O que eu posso prometer é uma Câmara totalmente independente, uma Câmara livre. Eu vou abrir diálogo com todos os segmentos da Câmara, com todos os partidos, inclusive. Eu não tenho cargos para oferecer, ao contrário dos outros grandes candidatos que existem. Não tenho emendas de R$ 15 milhões, mas eu tenho um trunfo na mão: eu sou o único candidato à Presidência da Câmara dos Deputados com coragem suficiente para colocar no primeiro minuto de mandato o processo de impeachment do Jair Bolsonaro", declarou em vídeo divulgado por sua assessoria.

Além do Psdbista, André Janones (Avante-MG), Arthur Lira (PP-AL), Baleia Rossi (MDB-SP), Fábio Ramalho (MDB-MG) e Capitão Augusto (PL-SP) se candidataram à presidência da Câmara. A eleição está marcada para o dia 2 de fevereiro, e são necessários ao menos 257 votos para ser eleito.