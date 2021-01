Por iG

Publicado 14/01/2021 19:30 | Atualizado 14/01/2021 19:30

Os hospitais particulares de Manaus também ficarão sem oxigênio nas próximas horas, de acordo com David Almeida, prefeito da capital amazonense. O município vive um surto de casos de Covid-19 nos últimos dias e há um colapso no sistema de saúde, com pacientes sendo transferidos para outros estados. As informações são da rádio BandNews FM.

Almeida disse, nesta quinta (14), que há estoque de oxigênio para os próximos dias para serviços do Samu, para maternidades municipais e idosos, em entrevista à rádio. O prefeito também afirmou que conversou com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e que foi definido que o oxigênio que será usado nas unidades de saúde deve chegar dos Estados Unidos.

O prefeito disse que esta quinta é o "dia mais triste da cidade". Ao ser questionado sobre um possível lockdown, o prefeito disse que já há decretos de restrições na cidade e que as medidas tiraram pelo menos 70% da população das ruas.