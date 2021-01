PRF libertou o homem nesta quarta-feira, dia 13 Divulgação

Publicado 14/01/2021 19:55

Pernambuco - Na noite desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) libertou um homem que foi feito refém por um mês, em Arcoverde, em Pernambuco. A vítima é um motorista de caminhão, que transportava uma carga de eletrodomésticos. Ele foi levado por assaltantes no dia 14 de dezembro, na cidade de Paulista, Região Metropolitana de Recife.

Policiais realizavam uma ronda em uma rodovia quando observaram um caminhão e um carro estacionados em um terreno baldio. Ao se aproximarem do local, avistaram um homem ao lado dos veículos, que se esquivou logo em seguida por um matagal.

Após abrir o carro, encontraram o motorista do caminhão que havia sido obrigado a ficar deitado no banco de trás do veículo. O motorista foi encaminhado junto com o caminhão e o carro para prestar queixa na Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, que irá investigar o caso.